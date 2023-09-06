Росія кидає нову армію під Куп'янськ: наскільки серйозна загроза?

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив 6 вересня, що Росія готується взяти реванш на сході України.
«Оперативна ситуація на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей, наполегливо готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу», – зазначив генерал-полковник.
Під Куп'янськом, за його словами, росіяни завершують підготовку штурмових загонів, а також щодня обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів та артилерії. Під Лиманом агресор продовжує замінювати війська на частини 25-ї армії, які перекидаються з території РФ.
Раніше американський Інститут вивчення війни також наголошував на перекиданні нової 25-ї армії з Росії на фронт – вона мала замінити частини 41-ї загальновійськової армії, яку Кремль вирішив відправити на Південь для стримування українського наступу.
25-та загальновійськова армія ЗС РФ зовсім недавно почала формуватися з жителів Далекого Сходу РФ і налічує близько 30 тисяч осіб у мотострілецьких дивізіях та невизначену кількість танкістів та артилеристів. Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що це – «стратегічний резерв» Росії.
Головні питання випуску:
Наскільки грізну нову армію вдалося сформувати Росії під час великого вторгнення?
Чи розраховував Кремль задіяти частини 25-ї армії під час кампанії 2023 року?
І коли можуть розпочатися нові потужні атаки Росії на сході України?