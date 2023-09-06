Росія кидає нову армію під Куп'янськ: наскільки серйозна загроза?

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив 6 вересня, що Росія готується взяти реванш на сході України.

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«Оперативна ситуація на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей, наполегливо готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу», – зазначив генерал-полковник.

Під Куп'янськом, за його словами, росіяни завершують підготовку штурмових загонів, а також щодня обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів та артилерії. Під Лиманом агресор продовжує замінювати війська на частини 25-ї армії, які перекидаються з території РФ.

Раніше американський Інститут вивчення війни також наголошував на перекиданні нової 25-ї армії з Росії на фронт – вона мала замінити частини 41-ї загальновійськової армії, яку Кремль вирішив відправити на Південь для стримування українського наступу.

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25-та загальновійськова армія ЗС РФ зовсім недавно почала формуватися з жителів Далекого Сходу РФ і налічує близько 30 тисяч осіб у мотострілецьких дивізіях та невизначену кількість танкістів та артилеристів. Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що це – «стратегічний резерв» Росії.

Головні питання випуску:

Наскільки грізну нову армію вдалося сформувати Росії під час великого вторгнення?

Чи розраховував Кремль задіяти частини 25-ї армії під час кампанії 2023 року?

І коли можуть розпочатися нові потужні атаки Росії на сході України?