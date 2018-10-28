Лавров: підтримка США просування демократії в Росії є впливом для зміни внутрішньої політики

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що коли США надають гранти російським неурядовим організаціям задля просування демократії в Росії, то мета цього – зміна внутрішньої політики країни.

Про це він заявив в інтерв’ю щотижневій телепередачі з назвою «Москва. Кремль. Путін» на державному телеканалі «Росія», яку веде прокремлівський телерадіоведучий Володимир Соловйов. Інтерв’ю було записане 25 жовтня, а в ефір виходить увечері 28-го, цього ж дня розшифровку інтерв’ю оприлюднили на сайті російського МЗС.

Таким чином Лавров проілюстрував своє твердження про «факти втручання» США у внутрішні справи Росії.

«У нас є не просто якісь підозри з цього приводу (з приводу «фактів втручання США», про які стверджував Лавров – ред.), а їхній закон, який називається «Закон про підтримку України», ухвалений 2015 року. Відповідно до нього, Держдепартаментові не просто пропонується, а наказано витрачати 20 мільйонів доларів на рік для того, щоб просувати демократію в Росії, включно з фінансуванням російських неурядових організацій, які виступають за демократизацію всіх сфер життя. Закон існує. Хоча американці кажуть, що він є, але вони намагаються не втручатися. Всі організації, які отримують фінансування за цим законом, зараз перевіряються. Звичайно, якщо ці гранти йдуть на те, що записано в законі, а саме на просування демократії в Росії, це означає зміну внутрішньої політики країни», – заявив Лавров.

Ведучий Соловйов так прокоментував ці слова: «Не тому, що ми недемократичні, але ми демократичні не по-американському». «У тому й річ», – відповів Лавров.

Москва твердить, що Росія – демократична країна, але її демократія цілком відмінна від прийнятої у світі моделі, і спроба запровадити в ній світову модель є втручанням у внутрішні справи країни. Західні дослідники за різними критеріями незмінно класифікують сучасну Росію як не вільну, авторитарну, автократичну країну тощо.