«Слуги народу» vs ЛГБТ: для чого у монобільшості ініціюють «відповідальність за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму»?

Не встигла Верховна Рада розійтись на канікули, як у парламенті зареєстрували законопроєкт «про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму». Його ініціатори –​ «слуги народу» Георгій Мазурашу й Олена Лис​.

Для чого їм ця законодавча ініціатива? І чому правозахисники, ЛГБТ-активісти і уповноважена Верховної Ради з прав людини вже засудили цей документ?

«Збереження і захист тих сімейних цінностей, які є для нас традиційними» – так «слуга народу» Георгій Мазурашу пояснив Радіо Свобода свою ініціативу боротись із «пропагандою гомосексуалізму та трансгендеризму».

При цьому розтлумачити, що таке «традиційні цінності» у його розумінні, Георгій Мазурашу погодився не одразу.

«Це виглядає трішки, вибачте, як знущання з вашого боку. Ви не розумієте, що таке традиційні сімейні цінності? Я не вірю в це просто!»– заявив депутат уже у відповідь на запитання телеканалу «Настоящее время», але все ж таки пояснив: ​«Спрощено йде мова про традиційну сім’ю (чоловік-жінка), так, як і передбачено у 51-й статті Конституції України».

У минулому Мазурашу – спортивний журналіст. Нині ж він – один із 248 представників монобільшості. До парламенту потрапив як мажоритарник, вигравши на одному з округів у Чернівецькій області під час парламентських виборів у 2019-му.

У Верховній Раді 9-го скликання Мазурашу став членом комітету з питань молоді і спорту, очоливши підкомітет із питань фізичної культури та масового спорту.

Нині він – один із ініціаторів законопроєкту «про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму».

Запевняє, що має «спокійне цивілізоване ставлення до людей із різними сексуальними орієнтаціями і гендерними ідентичностями», але «завжди вважав, що такі речі не потрібно пропагувати через публічні акції, марші».

Співініціатор документу – ще одна представниця монобільшості Олена Лис (до того, як стати «слугою народу», вона була вчителькою початкових класів в одній із чернівецьких шкіл).

У парламенті Лис працює в комітеті з питань освіти, науки та інновацій, де очолює підкомітет із питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях.

Як же саме «слуги народу» хочуть боротися з «пропагандою гомосексуалізму та трансгендеризму»? Йдеться про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ось як їх пояснює Георгій Мазурашу: «Запропоновано додаткову статтю, в якій є пункт, що за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму для фізичних осіб передбачається штраф у розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів. Для юридичних осіб – три тисячі. Другий пункт передбачає відповідальність за публічну пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму. Там уже запропонована сума штрафних санкцій 5 тисяч неоподаткованих мінімумів. І третій пункт передбачає відповідальність за пропаганду службовою чи посадовою особою або сприяння нею такій пропаганді, Там ще більша сума запропонована – 8 тисяч неоподаткованих мінімумів».

Таку законодавчу ініціативу «слуг народу» дехто зустрів вкрай критично.

Наприклад, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила її.

«Подібні ініціативи народних обранців підбурюють інших громадян до нетерпимості та ненависті до ЛГБТІ-людей, а також ще більше укорінюють стигматизацію та дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в українському суспільстві», – наголосила вона.

А також додала, що законопроєкт суперечить міжнародним зобов’язанням України у сфері забезпечення рівності прав і свобод і боротьби з ксенофобією й нетерпимістю, що на сьогодні є одним із пріоритетних завдань реалізації європейського вектора розвитку України.

Окрім того, законодавчу ініціативу Мазурашу і Лис розкритикували і представники ЛГБТ-організацій.

«Зайвим буде казати, що гіпотетичне ухвалення подібного закону в Україні відразу поставить хрест на євроінтеграції та зробить нашу державу ізгоєм у сучасному вільному світі. На щастя, шанси його ухвалення абсолютно нульові, але керівництву «Слуги народу» варто було б звернути увагу на законодавчі ініціативи їхніх нардепів, які грубо суперечать декларованим принципам цієї партії та політичному курсу нашої держави», – мовиться в заяві правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ»

Представники організації також додали, що Лис і Мазурашу у такий спосіб «ясно продемонстрували свою підтримку російської політики і з готовністю встали під знамена руху за «традиційні цінності», очолюваного Росією».

На тлі обурення законопроєктом «слуг народу» з одним із його ініціаторів відбулася незрозуміла історія у фейсбуці.

На сторінці з назвою «Георгій Мазурашу. округ 203» 22 липня з’явився пост, у якому від імені депутата мовилося: «У себе в спальні робіть, що хочете. Злягайтеся собі хоч з чоловіками, хоч з неграми, хоч з предметами якимись, чи навіть з тваринами (не буду уточняти, з якими). Але давайте не виносити це на люди! Я противних всіх цих гей-парадів, та й лезбійки – це не дуже природно)».

Сам Мазурашу пізніше назвав цю сторінку фейковою і заявив, що неодноразово звертався через неї із заявою до поліції: ​«Реєструвати і займатися провокаціями з фейкової сторінки, виходить, можна, бо ФБ досі не відреагував на численні мої звернення з проханням видалити ту фейкову сторінку :( І кібер-поліція відповіла, що не може нічого зробити. «Чудово» :), «вірною дорогою йдемо», називається :) І як бути? Аби ми були здорові! ;)»

Наразі законопроєкт Мазурашу-Лис поданий на розгляд комітету з питань правоохоронної діяльності, але поки що достеменно не відомо, коли він зможе взятися за цей документ.

Тим часом уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до керівництва комітету з проханням врахувати її позицію щодо цього законопроєкту під час його опрацювання.