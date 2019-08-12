Телеканал «Прямий» і Порошенко: допит в ДБР | НЬЮЗРУМ #116

Сьогодні в «Ньюзрумі»: Чи купляв Петро Порошенко телеканал «Прямий» і чому слідчі закидають йому ухиляння від сплати податків? П’ятий президент України прийшов на допит в ДБР. Вибух «Буревєстніка» в Росії: семеро загиблих, скупа інформація від влади і скупка йоду населенням. Чи була техногенна аварія ядерною? Запасаємося бажаннями. Пік зорепаду Персеїди. Коли і де в Україні можна спостерігати метеоритний дощ? І ще багато цікавого.

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