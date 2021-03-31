Американські ліві виступили з критикою політики Байдена щодо Росії

Двадцять сім американських організацій, включаючи кілька лівих груп, виступили із заявою, в якій закликали президента США Джо Байдена відмовитися від того, що вони назвали «безглуздою» риторикою щодо президента Росії Володимира Путіна і замість цього провести «конструктивні двосторонні переговори», повідомляє газета The Hill.

«Будучи американцями, ми закликаємо адміністрацію Байдена припинити брати участь в подібних дурних обмінах риторикою і замість цього активно продовжити переговори по ядерній зброї з російським урядом», – заяву такого змісти поширили 27 американських організацій, серед яких кілька лівих груп.

Заява, зокрема, підписали «Демократи справедливості» (Justice Democrats), «Синя Америка» (Blue America), «Вимагаємо прогресу» (Demand Progress), «Наша революція» (Our Revolution), «Прогресивні демократи Америки» (Progressive Democrats of America). Всі вони є організаціями лівого спрямування.

«Будучи національними організаціями, які виступають за дипломатію, контроль над озброєннями, роззброєння і мир, ми глибоко стурбовані недавніми негативними обмінами репліками між лідерами двох країн, на частку арсеналів яких припадає понад 90 % ядерних боєголовок усього світу», – заявляють вони.

Організації лівого спрямування нагадали президенту Байдену його обіцянку, що «дипломатія знову опинилася в центрі зовнішньої політики» США.

Вони закликали Байдена припинити брати участь в обміні негативною риторикою із російським лідером Путіним, а перейти до «конструктивних двосторонніх переговорів, спрямованих на усунення недвозначних і актуальних загроз гонки ядерних озброєнь, що ще ніколи не були такими явними».

«Низова прогресивна база Демократичної партії проявляє нульовий інтерес до войовничої зовнішньої політики щодо Путіна або Росії», –стверджує виконавчий директор «Прогресивних демократів Америки» Алан Мінскі, слова якого наводить The Hill.

«Людям потрібен більш безпечний світ із міжнародним співробітництвом, яке дозволить всім нам швидше відновитися після минулорічної катастрофи в області охорони здоров'я і економіки. Нас виводить з терпіння брязкання зброєю в стилі «холодної війни», не кажучи вже про балансування на межі ядерної війни», – сказав Мінскі.

Президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання журналіста телеканалу ABC News, назвав Володимира Путіна вбивцею. У той же день російського посла викликали в Москву для консультацій, а в Кремлі відносини між США і РФ охарактеризували як «дуже погані».

Журналісти навіть перепитали у представника Білого Дому, чи не пошкодував Байден про те, що назвав президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Втім, речниця адміністрації Джен Псакі лише підтвердила сказане раніше: «президент дав пряму відповідь на пряме запитання».



У російському посольстві в США відразу ж заговорили про кризу у відносинах між двома країнами.