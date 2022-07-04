Луганщина окупована: що це означає для України і для Росії?

Росія окупувала Луганщину

Українські сили відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську на Луганщині.

Фактично, це означає, що Росія встановлює повний контроль над всією Луганською областю. Російський міністр оборони Сергій Шойгу вже доповів Володимиру Путіну про окупацію Луганської області.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що українські війська повернуться в Лисичанськ завдяки тактиці та постачанню сучасної зброї.

Що це означає для України ? І що це означає для Росії? Про це у програмі Свобода Live:

Хто обстрілює російський Білгород?

За даними російської влади, три людини загинули, чотири особи поранені в результаті серії вибухів, що сталися у ніч на 3 липня в центрі російського Білгорода. Міністерство оборони Росії заявило, якого цитує російське державне видання «РИА Новости», що вночі «Київ завдав навмисного удару» по житлових кварталах Бєлгорода та Курська ракетами «Точка-У» з касетними боєприпасами та за допомогою безпілотників Ту-143. Усіх їх, наполягає відомство, збили за допомогою засобів ППО – «уламки однієї з них впали на житловий будинок у Бєлгороді».

Українська сторона російських заяв ще не коментувала.

Лукашенко готовий воювати з Україною

Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створено єдину армію, і що він «давно визначив» участь Білорусі у війні РФ проти України. Він визнав при цьому, що Білорусь – єдина країна, яка підтримує Росію у цій «боротьбі». Наскільки високою є загроза нападу білоруських збройних сил на Україну?

Про це все в програмі Свободи Live