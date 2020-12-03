На Львівщині депутати не зібрались на сесію, щоб звільнити директора лікарні, де померли двоє хворих на COVID

Сьогодні депутати Жовківської районної ради, що на Львівщині, не зібрались на позачергову сесію, на якій мали виконати рішення спеціальної комісії про звільнення адміністрації місцевої лікарні.

27 листопада у Жовківській районній лікарні померли двоє пацієнтів 62 і 66 років, хворих на COVID, після знеструмлення шпиталю протягом 40-45 хвилин.

Деякі з депутатів, які прийшли на сесію заявили, що їхні колеги спеціально не зібрались, щоб не оцінювати роботу директора лікарні, відповідно, не конфліктувати з ним.

Зі 45 депутатів Жовківської райради на позачергову сесію прийшли 11. Для кворуму достатньо було 23. Голова Жовківської райради Роман Горбань пояснив, що семеро обранців попередили про свою відсутність, 12 вже склали повноваження і працюють у радах іншого рівня. На запитання Радіо Свобода, коли голова райради Роман Горбань дізнався, що у лікарні вимкнули електропостачання, відповів:

«На другий день дізнався. Я перебував до 1 грудня на лікарняному, у мене зламаний палець на руці», – каже Роман Горбань.

Син голови райради виконує обов’язки начмеда Жовківської лікарні. Невже нічого одразу не сказав батькові і водночас керівникові ради, яка фінансує медичний заклад, про ситуацію у шпиталі?

Може, там вини директора нема

«Син окремо живе і має сім’ю. У нас дружні, родинні стосунки. Робочі питання має свої, я – свої. Я – на лікарняному. Які висновки зробить комісія, з того будемо виходити. Може, там вини директора нема», – зауважив Роман Горбань.

Депутат районної ради Ігор Муравський пояснює, що дехто з його колег вважав, що остання сесія відбулася 12 листопада і не потрібно приходити на позачергову, а ще не хотіли оцінювати роботу медичного закладу і той трагічний випадок, який стався 27 листопада.

Це людські життя і не перші

«Мають бути не тільки звільнені з адміністрації лікарні особи, але притягнуті до відповідальності. Це людські життя і не перші. Ще у вересні я на сесії говорив про смерть людини через COVID, якій забракло кисню», – говорить Ігор Муравський.

Його колега Богдан Савка відсутність депутатів у сесійній залі називає саботажем.

Спеціально не прийшли

«Спеціально не прийшли, щоб не висловити свою думку, щоб не засудити дії директора лікарні Ігоря Шевціва. Є такі чутки, що генератор знаходився на дачі. Так люди говорять по місту, але вголос бояться сказати», – каже Богдан Савка.

Згідно з перевіркою комісії Департаменту охорони здоров’я, медичні працівники Жовківської лікарні 27 листопада під час відімкнення живлення надали необхідну допомогу двом пацієнтам. Однак адміністрація шпиталю не вчинила жодних дій, щоб корпус підключити до резервного живлення. Тому комісія обласної адміністрації рекомендувала районній раді, яка є власником шпиталю, звільнити його директора і кількох осіб із адміністрації.

Директор заперечує вину

Директор Жовківської лікарні, депутат райради Ігор Шевців не прийшов на сесію. У телефонній розмові він пояснив, що перебуває з 27 листопада на лікарняному.

«Мені 64 роки, гіпертонічна хвороба, надлишкова вага, важка форма псоріазу», – пояснив Ігор Шевців.

Чому у лікарні не були підключені альтернативні джерела енергії?

«Наскільки маю інформацію, бо вже зранку 27 листопада перебуваю на лікарняному, у РЕМ було сказано, що 15 хвилин буде відключення електропостачання. А то достатньо часу для роботи акумуляторів ШВЛ. Не було сенсу, у нас один великий генератор на кілька відділів і він був не підключений. Не виключали світло ніколи раніше, це була перша ситуація», – каже Ігор Шевців.

До 2019 року у реанімаційному відділенні був генератор. Однак, чому його забрали, не зрозуміло. Ігор Шевців зауважив, що лікарні бракує генераторів і що звертались у районну адміністрацію з проханням їх придбати. Однак і голова райадміністрації, і райради заявили Радіо Свобода, що ніхто з лікарні не звертався з таким проханням.

Після смерті двох пацієнтів 27 листопада рятувальники привезли генератор у реанімаційне і хірургічне відділення. Він буде підключений доти, доки поліція не поверне генератор, який вилучила з лікарні для проведення слідчих дій. Слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області перевіряють, чи саме цей пристрій, який вилучили, належить шпиталю, з’ясовують, де він перебував під час відімкнення електропостачання. За попередньою інформацією поліції, генератор лежав у гаражі лікарні. Хоча Жовква переповнена розмовами, що буцімто він був на дачі.

У мене немає дачі

«У мене немає дачі. Поліція бачила на другий день генератор. Такий величезний генератор, який сенс брати, для чого він мені здався», – каже Ігор Шевців.

Кому належить дача з сонячними батареями у селі Липники, неподалік Жовкви, де часто буває Ігор Шевців?

«То дача мого покійного заступника, який недавно помер від COVID, і мого покійного брата. Зараз родини це мають. Я буваю там, люблю рибалку, приїжджаю», – пояснив Ігор Шевців.

Мешканці невеличкого села уникали розмов із журналістами про те, кому належать обгороджені дерев’яні будинки на початку дороги. Одна з селянок Ольга розповіла:

– Чия це дача?

– Шевціва. Вони тут часто заїжджають. Документів не бачила, чия дача, але завжди говорили, що то їхня дача.

Заступник директора лікарні Володимир Боровик заперечує те, що генератор був поза межами лікарні.

«Це неправда про генератор, тому що я на тій дачі був. У нього (:тобто Ігоря Шевціва – ред.) там стоять сонячні батареї. Сонячні батареї мають свої акумулятори і там своє живлення», – говорить лікар.

У декларації Ігоря Шевціва дача у селі Липники, на території Новоскварявської сільради, не зазначена.

Нацполіція у Львівській області за фактом смерті двох людей відкрила кримінальне провадження за статтями «вбивство через необережність» і «службова недбалість». Максимальне покарання, яке передбачено, позбавлення волі до 8 років. Причиною смерті пацієнтів називають дихальну недостатність, але чи це спричинено знеструмленням чи через важкий стан хворих буде відомо після паталогоанатомічної експертизи.

Оскільки Жовківська райрада вже припиняє своє повноваження, тепер Львівська районна рада мала б ухвалювати рішення щодо Жовківської лікарні. Коли саме відбудеться сесія, на якій це питання розглядатимуть, невідомо.