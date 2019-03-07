Пол Манафорт, екс-радник Януковича і Трампа, дізнається, яким буде його покарання у США

Суддя окружного суду у штаті Вірджинія має оголосити у четвер, 7 березня, яким буде покарання Пола Манафорта за фінансові злочини, значна частина яких стосується його діяльності в Україні.

Агентство Associated Press вважає, що 69-річному Манафортові, який уже перебуває за ґратами, загрожує 20 років в’язниці, але АР також вказує, що фахівці передбачають м’якше покарання.

Пол Манафорт багато років працював в Україні радником Партії регіонів і Віктора Януковича і, згідно з даними, які пролунали від американської прокуратури, отримав за свої послуги десятки мільйонів доларів.

За підсумками судового процесу минулого року присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома пунктами обвинувачення, що пов’язані з приховуванням українських прибутків від податкової служби США, а також шахрайством із банківськими позиками в Америці.

Представники спеціальної прокуратури на чолі з Робертом Мюллером, що розслідує намагання Росії впливати на американські президентські вибори 2016 року, також доводили у суді, що Манафорт в Україні діяв в інтересах політичних сил, тісно пов’язаних із Москвою.

Пол Манафорт упродовж кількох місяців очолював виборчий штаб Дональда Трампа, але був змушений полишити команду кандидата після оприлюднення газетою The New York Times звинувачень про гроші, отримані за роботу в Україні.

Адвокати Манафорта відкидали його зв’язки з Росією і доводили, що він, працюючи в Україні, сприяв її прозахідному курсові.

Президент Янукович 2014 року втік у Росію, і український суд за результатами заочного процесу у січні 2019 визнав його винним у державній зраді та у сприянні російській агресії.

Правники Пола Манафорта просять пом’якшеного вироку, стверджуючи, що їхній підзахисний потерпає від проблем зі здоров’ям, і наполягаючи, що сам судовий процес та його обставини і наслідки вже стали для нього серйозним покаранням.

Але прокурори наголосили у спеціальних нотатках, що «Манафорт не визнав свою відповідальність за те, що він сам вирішив піти на злочинні дії, які призвели до цього судового вироку».