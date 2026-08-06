«Доставка за межі Росії недоступна»: як російський Ozon «згадав», що Крим український

Російський маркетплейс Ozon перестав доставляти товари в окупований РФ український Крим. Про це пишуть користувачі соцмереж і кримські пабліки. Також лист з цього приводу до редакції проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії написав читач. Розповідаємо, що відбувається.

Уперше про проблеми з доставкою товарів маркетплейсу Ozon у Крим згадав російський телеграм-канал «Осторожно, новости», пов'язаний із Ксенією Собчак, який має понад 1,6 млн підписників.

За даними пабліка, жителі Криму 29 липня спробували замовити товар на Ozon із доставкою в пункти видачі в Сімферополі, але коли дійшли до вкладки з вибором пункту видачі замовлення (ПВЗ), застосунок показав, що доступних пунктів видачі немає. Покупці наголошують, що замовлення, зроблені днями, досі комплектують, хоча раніше о цій порі вони вже прямували до замовників.

«Доставка в цей пункт видачі недоступна. Спробуйте вибрати інший пункт видачі або адресу доставки кур'єром», – цитує телеграм-канал повідомлення Ozon і публікує скриншоти листування.

На півострові понад тисяча ПВЗ. При цьому, крім Сімферополя, не було доставки у Джанкой і Севастополь. Найближчий доступний пункт видачі розташований у Тамані. Як виявив журналіст «Осторожно, новости», до вечора пункти доставки знову почали відображатися в регіоні.

31 липня телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляв із посиланням на інформацію від підписників, що при спробах вибрати ПВЗ у Сімферополі застосунок показує, що доступних пунктів видачі немає.

3 серпня, за даними каналу, неможливо було замовити товари в Севастополь.

У вівторок, 4 серпня, на проблему звернули увагу і кримські ЗМІ, підконтрольні російській владі Криму.

«Ozon перестав приймати нові замовлення в Крим» – так озаглавило матеріал Кримське інформаційне агентство (КІА).

«При спробі вибрати пункт видачі на півострові система показує повідомлення: «Не можемо сюди доставити, виберіть іншу адресу». Водночас замовлення, оформлені раніше, досі доставляють, хоча частині покупців змінили строки отримання товарів», – йдеться в публікації.

Також КІА цитує відповідь пресслужби компанії Ozon: «Зараз на вітрині оформлення замовлень доступне, тому висновок про те, що компанія зупинила доставку, не підтверджується».

Однак, попри запевнення, ПВЗ досі недоступні, зазначає КІА.

Напередодні, 3 серпня, власники деяких кримських пунктів видачі Ozon повідомляли клієнтам про можливий «глюк» застосунку. За їхніми словами, після повного виходу із застосунку та повторного входу через 10-20 хвилин оформлення замовлення іноді знову ставало доступним.

«Озон попередив про обмеження через підвищене навантаження», – пише 5 серпня проросійський телеграм-канал «Севастополь №1».

«Якщо не виходить зробити замовлення через недоступний пункт видачі, спробуйте трохи пізніше. Коли навантаження спадає, пункти видачі знову стають на якийсь час доступними», – йдеться у повідомленні.

«Запровадили тимчасові обмеження через підвищене навантаження у вашому регіоні. Якщо не виходить оформити замовлення, повторіть спробу пізніше», – процитувало Кримське інформаційне агентство повідомлення маркетплейсу Ozon.

При цьому раніше замовлені товари можна отримати в пунктах видачі.

У чому причина?

На офіційному сайті компанії Ozon жодних повідомлень щодо «кримського питання» немає.

Центральні російські ЗМІ також мовчать, про цю тему не згадують.

Газета «Комсомольская правда» у публікації від 31 липня, коли тільки з'явилися перші повідомлення про відмови доставки в Крим, заявила, що це фейк. Стаття називається «Ozon не приймає замовлення в Криму? Як жителів півострова намагаються обдурити за допомогою чергового вкиду».

Газета зазначає, що, цитата, «у Криму, зокрема в Сімферополі та Джанкої, працюють партнерські пункти Ozon, тобто, компанія не може напряму впливати на них. Доставку здійснюють сторонні логістичні партнери, замовлення також видають інші організації. Власної інфраструктури маркетплейс на півострові наразі не має, оскільки акцент зараз робиться на інші регіони РФ».

Однак позицію самої компанії «Комсомольская правда» не навела.

А дивне повідомлення чат-бота Ozon узявся пояснювати 4 серпня російський пропагандист, телеведучий і відеоблогер Руслан Осташко. Причому зробив він це в Instagram, який у Росії заборонений і заблокований з березня 2022 року.

Як виявилося, чат-бот відповідає потенційним покупцям із Криму про причини неможливості доставки буквально таке:

«Ozon не доставляє товари в Севастополь (а також і будь-які інші населені пункти Криму – ред.). Доставка за межі Росії доступна тільки в такі країни: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан. При оформленні замовлення система автоматично перевірить доступність доставки у ваш регіон. Якщо товар недоступний для доставки у вашу країну, це буде вказано на сторінці товару та при оформленні замовлення».

З цього випливає, що Крим – не Росія всупереч заявам Кремля, і виникає скандал. Саме це й узявся трактувати Осташко. За його словами, «бот «склеїв» два шаблони – відмову по місту та загальний блок про міжнародну доставку».

Також Осташко стверджує, що пункти видачі в Севастополі та інших містах Криму нібито працюють, але зазначає, що компанія Ozon досі офіційно не прокоментувала ситуацію з доставкою.

Телеграм-канал «Крымский ветер» 5 серпня публікує скриншот повідомлення від підписника, в якому техпідтримка Ozon повідомляє, що «продовжують доставляти товари», але «можливі перебої».

Також телеграм-канал протестував маркетплейс на предмет доставки товарів у Крим і проілюстрував це відео.

«Технічно сервіс Ozon працює, але доставка неможлива – перевірено по багатьох населених пунктах Криму. Як ми припускаємо, чи то йде блокування на замовлення в Крим, чи то самі продавці поставили заборону на доставку в Крим», – йдеться у повідомленні.

Третій за обсягами обороту

Ozon – російський маркетплейс, заснований у 1998 року як інтернет-магазин із продажу книг і відеокасет. Крім торговельного майданчика, до групи Ozon входять експрес-доставка товарів повсякденного вжитку (Ozon fresh), доставка товарів з-за кордону (Ozon Global), фінансові сервіси (Ozon Банк), бронювання авіа- та залізничних квитків, готелів і турів (Ozon Travel). Компанія працює в Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстані, Китаї, Киргизстані, Туреччині, Узбекистані, Грузії та Азербайджані.

За даними Forbes, за підсумками 2024 року Ozon посідав третє місце за оборотом серед російських ритейлерів.

Ми доб'ємо Wildberries, після цього знищимо й Ozon

Ozon використовує склади та сортувальні центри для зберігання й доставки товарів. За підсумками 2025 року, маркетплейс управляє 5 млн м² логістичної інфраструктури в Росії та СНД (близько 200 логістичних об'єктів). Мережа пунктів видачі розвивається за партнерською моделлю, працює понад 84 тисячі точок.

4 серпня російське видання «Коммерсантъ» повідомило, що Ozon на тлі атак по Wildberries почав переміщати дорогі товари зі складів у пункти видачі.

Склади Ozon під атаки українських дронів досі не потрапляли.

«Ми доб'ємо Wildberries, після цього знищимо й Ozon», – заявив співвласник і головний конструктор української компанії Fire Point Денис Штілерман.

Євген Майко – псевдонім фрілансера, який пише для Радіо Свобода під цим ім'ям з міркувань безпеки