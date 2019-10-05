Крим Мєшкова: від обожнювання до забуття

Олександра Шевченко

Алексіна Дорогань

Плакати «А я в Росію додому хочу» та крики на вулицях: «Референдум! Референдум! Референдум! Свободу Криму!». Можна подумати, що йдеться про кримські події весни 2014 року. Але насправді ці події відбулися на 19 років раніше. І військових до Криму тоді ввела не Росія, а Україна. Хтось із проросійських політиків перефарбувався, хтось зачаївся, а головний ‒ втік.

У Криму поховали першого й останнього президента автономної республіки Юрія Мєшкова. Як при ньому півострів мало не став російським, читайте та дивіться в матеріалі телепроєкту Крим.Реалії.

«Гасло «Рас-се-я!» все вирішило»

У січні 1994-го року, за 20 років до російської анексії Криму, Росія та Україна ще до кінця не розділили Чорноморський флот. Моряки голосують на перших в історії виборах президента Криму. Їхній кандидат висувається від блоку «Росія».

За Юрія Мєшкова проголосували майже 73% кримських виборців. Першим президентом Криму стає юрист, лідер «Республіканської партії Криму». У минулому ‒ адвокат та слідчий прокуратури.

На честь перемоги на виборах Юрій Мєшков стрибає з парашутом.

За два роки до цього ‒ у 1992-му ‒ кримські депутати ухвалили Конституцію півострова. Вона передбачала, що республіка входить до складу України як самостійна держава за окремим договором. Запроваджувалася посада ‒ президент Криму. Всі ці положення суперечили законам України. Влада в Києві бачила, що відбувається, але нічого не робила, згадує перший президент України Леонід Кравчук.

Ми тоді не врахували ці особливості й не змогли організувати в Криму життя таким чином, щоб вони не відчули ізоляції від Росії. Не можна було їх ізолювати, 70% росіян



«Кримчани відчули, що вони не мають таких прямих відносин з Росією, як вони мали до цього. Ми тоді не врахували ці особливості й не змогли організувати в Криму життя таким чином, щоб вони не відчули ізоляції від Росії. Не можна було їх ізолювати, 70% росіян», ‒ розповідає він.

Український політик, ексначальник кримського главку МВС і експостпред президента України в Криму Геннадій Москаль згадує, що в 1995 році країна ледь не втратила Крим.

«Гасло «Рас-се-я!» все вирішило... Усі побігли до Мєшкова, усі. Значить, Мєшков створив своє Міністерство внутрішніх справ, призначив свого міністра. Всі пішли туди, відкололися від МВС України. Чоловік вже закликав до об’єднання з Росією», ‒ говорить він.

«Мєшковський» час у Криму

Юрій Мєшков ввів у Криму московський час, його називали «мєшковський». Запросив до місцевого уряду росіян, пообіцяв кримчанам друге ‒ російське ‒ громадянство та введення рубля. Планував референдум про статус півострова.

«Все було готове для того, щоб провести референдум про незалежність і наступний крок референдуму ‒ про повернення в Росію. І це вже стало реальною перспективою, до цього ми вже йшли й підійшли впритул. І ось тут (з'явилися, ‒ ред.) війська (України, ‒ ред.), спецназ, кулемети на поверхах будівлі Держради», ‒ стверджував Мєшков торік.

У березні 1995 року український парламент скасовує кримську Конституцію 1992 року, а разом із нею ‒ посаду президента Криму. На півострів перекидають бійців Національної гвардії України. Підтримати Мєшкова виходять кілька сотень людей пенсійного віку.

Мєшков забарикадувався і кілька тижнів жив у кабінеті кримського парламенту. Росіяни з «московського» уряду Мєшкова тоді вже повернулися до Білокам'яної.

Кримський парламент голосує за референдум. По суті, людям пропонують вибрати статус півострова ‒ самостійну проросійську республіку чи українську автономію.

Цей референдум так і не відбувся. Україна відновила свій суверенітет на півострові.

Ще б місяць, якби не прийшов Кучма, ми б уже забули, що Крим колись був у складі України



«Маючи такий, будемо говорити, твердий характер, Кучма (другий президент України, ‒ ред.) тоді екстрено зібрав парламент. Внесли зміни в закон про Автономну Республіку Крим і скасували посаду президента. Ще б місяць, якби не прийшов Кучма, ми б уже (ростили, ‒ ред.) нове покоління, і забули, що Крим колись був у складі України», ‒ впевнений Геннадій Москаль.

Тоді ‒ у 1995 році ‒ президент Росії Борис Єльцин виступав за зближення з Заходом, тому визнавав територіальну цілісність України. Росії було не до Криму, тому що йшла війна в Чечні, говорив депутат Держдуми Росії першого скликання Сергій Станкевич: «Вони можуть вказати на Чечню і, можливо, вони відчувають, що у них зараз розв’язані руки, щоб розправитися з Кримом і взяти його під повний контроль київського уряду».

«Він потребував батьківщини, а батьківщина його перестала потребувати»

Позбавленого посади Юрія Мєшкова вивезли до Москви російські військові. Пізніше він говорив, що на півострові його отруїли й це була не втеча, а евакуація.

«Просто отруїли, а потім вже російські офіцери до Москви перекинули військовим бортом», ‒ згадував експрезидент Криму. Геннадій Москаль стверджує, що Мєшкова «прилаштував Лужков», тому він «зібрав речі й таємно залишив Крим»: «Мєшков, як то кажуть, молодець проти овець, а проти молодця й сам виявився вівцею».

Мер Москви Юрій Лужков оплачував Мєшкову квартиру й допоміг з працевлаштуванням. Перший президент Криму повернувся на півострів через 16 років ‒ у 2011-му. Ненадовго: його депортували відразу після прес-конференції. Громадянин Росії тоді повідомив, що є чинним президентом Криму й має намір відновити Конституцію 1992 року.

У 2014 році він знову приїхав до Криму, щоб взяти участь у російському референдумі, результати якого так і не визнав світ.

Я закликаю всіх громадян Криму йти на референдум, тому що це наше свято повернення до нашого народу, до нашого нормального, гідного нас життя в межах нашої великої країни Росії



«Я закликаю всіх громадян Криму йти на референдум, тому що це наше свято, це свято звільнення, це свято повернення до нашого народу, до нашого нормального, гідного нас життя в межах нашої великої країни Росії», ‒ закликав експолітик.

Юрій Мєшков намагався повернутися в кримську політику, але його туди не пускали. «Це непотріб, у них немає ні совісті, ні честі. Це навіть не великий бандит», ‒ говорив він про російську владу півострова в останньому інтерв'ю Крим.Реалії.

Юрій Мєшков помер 29 вересня 2019 року від двобічного запалення легенів. Це наслідки інсульту, який стався у нього на відпочинку в Туреччині.

У Росії, фактично, жив на засланні



«Він хотів спочивати на батьківщині ‒ і я йому обіцяла це. Виконала обіцянку, тому що він у Красногорську, у Росії, фактично, жив на засланні. Його безмірно засмучувало те, що він потребував батьківщини, а батьківщина його перестала потребувати», ‒ сказала вдова експолітика Катерина Мєшкова.

Першого й останнього президента Криму поховали в Сімферополі, поруч з першою дружиною Людмилою. Історики називають Юрія Мєшкова суперечливою фігурою, яка пройшла шлях від обожнювання до політичного забуття.