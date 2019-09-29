Помер експрезидент Криму Мєшков – російські ЗМІ

Перший президент Криму Юрій Мєшков помер 29 вересня на 74-му році життя, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дочку Мєшкова Маріанну.

Раніше повідомлялося, що Мєшкова після інсульту на відпочинку в Туреччині доставили в підмосковну лікарню у тяжкому стані.

У першій половині 1990-х років Юрій Мєшков очолював у Криму Республіканський рух Криму і Блок «Россия», які виступали за незалежність півострова від України та подальше його приєднання до Росії.

У 1994 році він був обраний першим і останнім президентом Криму.

Внаслідок розколу в блоці «Россия» і дій української влади Мєшков був змушений емігрувати в Росію, де жив до анексії півострова. До смерті перебував в опозиції до підконтрольної Кремлю влади Криму.