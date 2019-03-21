Екс-президента Криму Мєшкова відпустили після двох діб арешту

Першого президента Криму Юрія Мєшкова відпустили ввечері 21 березня після двох діб арешту, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, Мєшков заявив про «нормальне» самопочуття і заявив, що розцінює свій арешт як «поліцейсько-судову операцію».

19 березня підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя заарештував на дві доби екс-президента Криму Юрія Мєшкова за «непокору співробітникам поліції».

Російські силовики в Сімферополі 18 березня затримали екс-президента Криму Юрія Мєшкова за заявою невідомої особи про те, що колишній кримський президент нібито перебуває в стані наркотичного сп’яніння. Пізніше його відвезли на огляд, однак, за словами Мєшкова, слідів алкогольного чи наркотичного сп’яніння в нього не виявили.

Наприкінці лютого екс-президент Криму Юрій Мєшков критикував підконтрольних Кремлю чиновників півострова за «зраду» Росії під час анексії півострова.

Юрій Мєшков – кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994).