Зеленський висловився щодо відкриття речових ринків

Президент України Володимир Зеленський на нараді з протидії поширенню коронавірусу висловився за відкриття непродовольчих ринків в Україні.

«Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження», – сказав Зеленський.

12 березня влада запровадила карантин через COVID-19, він був продовжений до 22 травня із низкою послаблень.

Наприкінці квітня уряд дозволив відновити роботу продовольчих ринків, але речові залишилися закритими. Представники малого бізнесу, які мають свої торгові точки на таких ринках, також вимагають від уряду скасування обмежень на свою роботу.