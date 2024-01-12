Чим знищують авіацію РФ? США хочуть план війни на 2024 рік. Що відповість Зеленський?

Чи завершиться війна в 2024-му?

Чи закінчиться війна у 2024 році запитали в президента Зеленського під час візиту в Латвію. Він наполягав на підтримці не тільки воєнній, а й політичній. Тим часом в США чекають від України чіткого плану боротьби з РФ і будуть про нього питати в Зеленського наступного тижня в Давосі, пише Bloomberg. Чи є в України цей план, та якою «таємною» зброєю ЗСУ знищують більше 20 гвинтокрилів на день? Розповімо.

Уряд відкликав проєкт закону про мобілізацію

Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію, який депутати повернули на доопрацювання уряду. Але міністр оборони Умєров каже, вже готовий новий текст, який готовий виносити на розгляд. Каже, що питання мобілізації «політизуються та гальмуються». Чим буде відрізнятися новий текст закону від попередньо? Та які зміни врешті чекають на Україну у питаннях мобілізації та демобілізації?

Як жартувати в час війни?

«Сіськадовська», «Люба з Коломиї», жарти про «багатих вдів» та про зрадників кримчан. Останнім часом українські розважальні проєкти попадають у скандали, пов'язані із недоречними жартами. Як жартувати під час війни? Чи доречний гумор про окуповані міста, смерть та військових? Поговоримо з чиновником та гумористом. А ви пишіть в коментарях своє ставлення до цього.

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