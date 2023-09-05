Новодонецьке – Новомайорське: ЗСУ наступають ще в одному районі?

Один із ватажків угруповання «ДНР» та «заступник начальника Росгвардії ДНР» Олександр Ходаковський заявив у своєму телеграм-каналі 5 вересня, що Сили оборони України розпочали штурм на ділянці Новодонецьке – Новомайорське на півдні Донецької області. За його словами, цьому передували кілька днів інтенсивної артпідготовки з боку ЗСУ.

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«Крім психологічного впливу на бійців, така інтенсивна артилерійська робота призвела до того, що мінні загородження втратили свою ефективність, а безперервність артобстрілів не дала можливості саперам виконати постановку мін і відновити зруйноване», – написав Ходаковський.

За словами колаборанта, українські захисники змогли впритул підійти до позицій окупантів, практично не зазнавши втрат. Після висадки десанту вони нібито завдали ударів прямим наведенням по укріпленнях Росії, після чого відступили назад, побоюючись дій у відповідь. Український Генштаб наразі не коментував цю інформацію.

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Новодонецьке розташоване поблизу Вугледару і на схід від іншого напрямку удару ЗСУ по позиціях РФ – на південь від Великої Новосілки. Раніше повідомлень про активні дії Сил оборони на цій ділянці не надходило.

Головні питання випуску:

Чи відкрили ЗСУ бойові дії проти Росії ще на одній ділянці – чи йдеться про вирівнювання фронту на півдні Донецької області?

Що дасть Силам оборони тактика відкриття нових фронтів?

І чому Україна могла розпочати штурм саме у Новодонецькому?