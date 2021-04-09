НАТО допоможе Україні – Росія відступить?

Президент України Володимир Зеленський хоче отримати для України план дій щодо членства в НАТО. На його думку, це стримає Росію, яка окупувала частину України і надалі веде агресивну політику, сконцентрувавши свої війська у Криму, на Донбасі та вздовж українського кордону.

Чи дійсно НАТО зараз може допомогти Україні у протистоянні із Росією, що означатиме надання ПДЧ, чи можливо його зараз отримати, якою буде реакція Росії і коли Україна стане членом Північноатлантичного альянсу – про це говоримо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Микола Сунгуровський, директор військових програм Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова;

Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту, прем’єр-міністр Литовської Республіки (1999-2000 і 2008-2012 рр.);

Сергій Алексашенко, російський економіст;

Валерій Кравченко, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.