На Національному військовому кладовищі розмило частину могил. Що кажуть активісти та адміністрація

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) в Мархалівському лісі під Києвом Адміністративно належить до Гатненської громади Фастівського районупісля сильної зливи на початку липня розмило деякі могили, на їхньому місці утворились провалля. Неподалік також обвалилась дорога.



Активісти, які виступали проти будівництва кладовища в цьому місці, кажуть, – саме про це вони і попереджали. В адміністрації меморіалу натомість запевняють, що кількість опадів була аномальна, і вони вже вжили заходів.

У ситуації розбирались журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

«Це те, про що ми постійно говорили»

«Це не було чимось неочікуваним чи непрогнозованим. Це те, про що ми постійно говорили з 2024 року», – каже активістка Надія Коваленко.

Вона разом із жителями сусіднього села Мархалівка від самого початку виступала проти цього будівництва.

Це не було чимось неочікуваним чи непрогнозованим

Місцеві неодноразово виходили на протести та зверталися до судів, оскільки, на їхню думку, обрана під меморіал ділянка має складну систему підземних вод і високі ризики підтоплень .

«Хто ще не бачив, хто не вірить, що тут болота, – геолокація збережена, усе можемо показати. Як може бути байдуже, що труни наших захисників плаватимуть у болоті?! Інженерні технології дають змогу будувати що завгодно й де завгодно, але чи варто постійно прирікати це на боротьбу зі стихією?» – нарікає одна з місцевих жительок.

Через негоду частково обвалилася і дорога, що веде до військового кладовища . Активісти стверджують: щоб її прокласти, тут вирубали частину лісу.

В адміністрації кажуть: це аномалія

В адміністрації кладовища відповідають, що провалля на місці могил – це наслідок аномальної кількості опадів і природне просідання ґрунту на свіжих похованнях, оскільки всі роботи тут здійснюються виключно вручну.

«Зважаючи на те, що випала аномальна кількість опадів, і на те, що ми не проводимо ущільнення ґрунту під час поховань, оскільки вважаємо, що це буде наругою над тілом, сталося аномальне просідання ґрунту на місці могил. Ви бачите, що ні поверхня секторів, ні саме кладовище жодним чином не змінилися. Відбулося просідання виключно в місцях поховань. Оперативно відреагували й ліквідували це непорозуміння, підсипавши на місця поховань ґрунт», – запевняє представник Національного військового меморіального кладовища Ярослав Старущенко.

Сталося аномальне просідання ґрунту на місці могил

Під'їзну дорогу, яка постраждала від зливи, чиновники обіцяють відновити. Але зазначають, що не встигли повністю її укріпити, оскільки під нею планують прокласти газову трубу.

«Буде додатково ущільнений укіс та укріплений габіонними матрацами, щоб у подальшому не було таких руйнувань навіть через такі інтенсивні зливи», – каже Старущенко.

Адміністрація меморіалу стверджує, що дренажна система витримає будь-які зливи.

Місцеві водночас підозрюють, що саме через нову систему водовідведення на кладовищі їхні власні вулиці під час грози опинилися під водою.

«Скільки було злив, але такого в нас ще ніколи не було. Затоплений дитячий майданчик. Там он аж булькає», – каже одна з місцевих жительок на відео.

Журналісти також звертали увагу на складну гідрологію ділянки та ризики, пов'язані з ґрунтовими водами. На відео, раніше оприлюднених місцевими жителями, також було видно заповнені водою котловани.

Проблему ґрунтових вод намагалися вирішити за допомогою дренажу, але керівник Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко ставив під сумнів його ефективність на ділянках зі схилами та западинами й попереджав про ризики зсувів або заболочування могил.

Тим часом будівництво на Національному військовому кладовищі триває. У планах – зведення адміністративної будівлі, будинку трауру та крематорію.

Поховання тут відбуваються регулярно: тиждень тому тут поховали ще сімох захисників, тіла яких Україні вдалося повернути в межах обміну з Росією.

Національне військове меморіальне кладовище: коротко Закон про створення Національного військового меморіального кладовища Верховна Рада ухвалила у травні 2022 року. Відтоді почався пошук ділянки. Родинам загиблих пропонували як мінімум 5 потенційних місць для будівництва кладовища – від середмістя столиці до Київщини. Рідних влаштовувало погоджене владою будівництво у Биківні, але уряд змінив ділянку. 8 грудня 2023 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 10289, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Новим місцем будівництва кладовища визначили ділянку у Гатнинській громаді Фастівського району.



Виконувач обов’язків очільника Міністерства у справах ветеранів Олександр Порхун у червні 2024-го повідомив, що проєкт Національного військового меморіального кладовища отримав схвальну оцінку державної експертизи. Згідно з нею, «порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено», а «впливу на екологію – жодного».



У тому ж 2024 році почалися будівельні роботи. Військове кладовище на Київщині офіційно відкрили у серпні 2025 року.



Всі етапи будівництва супроводжувалися протестами місцевих жителів. Вони виступали проти передачі ділянки, побоюючись, зокрема, забруднення ґрунтових вод і знищення лісу.



Через пів року після відкриття НВМК, 29 січня 2026 року, Верховний суд визнав незаконною передачу ділянки лісу під Національне меморіальне військове кладовище. Як пояснюється у рішенні суду, обласна адміністрація не врахувала спеціальний природоохоронний статус земельної ділянки. Рішення Верховного суду – остаточне й не підлягає оскарженню.



Але, попри рішення суду, поховання на території кладовища продовжились.