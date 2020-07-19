Найбільша справа політв'язнів у Криму | Крим.Реалії

Наймасовіше затримання кримських татар в Криму відбулося більше року тому. Їх звинуватили в участі у Хізб ут-Тахрір – організації, забороненій в Росії. За ґратами опинилися громадські активісти об’єднання «Кримська солідарність». Вони активно підтримували політв’язнів у судах, організовували їм передачі до СІЗО, стрімили з місць обшуків. Білял Аділов - імам, звинувачений в участі у Хізб ут-Тахрір. Усі арештовані наполягають - вони громадяни України, і вимагають, щоб до них застосували міжнародні резолюції про окуповані території. Джеміль Гафаров - у СІЗО без медичної допомоги. Руслан Сулейманов, Єрфан Османов, Сейран Муртаза - слідчі дії в їх справах не проводяться 11 місяців - розповіла Лія Гемеджі. Правозахисний центр «Меморіал» вважає кримчан, яких затримують у справах Хізб ут-Тахрір політичними в’язнями. Внесення організації до списку терористичних є незаконним, оскільки вона не закликає до насильницьких дій.