Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 липня 2020, Київ 11:09
Відео

Найбільша справа політв'язнів у Криму | Крим.Реалії

Найбільша справа політв'язнів у Криму | Крим.Реалії
Embed
Найбільша справа політв'язнів у Криму | Крим.Реалії

No media source currently available

0:00 0:11:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Наймасовіше затримання кримських татар в Криму відбулося більше року тому. Їх звинуватили в участі у Хізб ут-Тахрір – організації, забороненій в Росії. За ґратами опинилися громадські активісти об’єднання «Кримська солідарність». Вони активно підтримували політв’язнів у судах, організовували їм передачі до СІЗО, стрімили з місць обшуків. Білял Аділов - імам, звинувачений в участі у Хізб ут-Тахрір. Усі арештовані наполягають - вони громадяни України, і вимагають, щоб до них застосували міжнародні резолюції про окуповані території. Джеміль Гафаров - у СІЗО без медичної допомоги. Руслан Сулейманов, Єрфан Османов, Сейран Муртаза - слідчі дії в їх справах не проводяться 11 місяців - розповіла Лія Гемеджі. Правозахисний центр «Меморіал» вважає кримчан, яких затримують у справах Хізб ут-Тахрір політичними в’язнями. Внесення організації до списку терористичних є незаконним, оскільки вона не закликає до насильницьких дій.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG