Недовіра до Зеленського і Верховної Ради: депутати пояснили причини

«Різниця між часткою тих, хто схвалює дії й заяви президента, і часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала негативною і становила мінус 7 відсоткових пунктів», – мовиться у свіжому дослідженні Київського міжнародного інституту соціології. Згідно з ним, 45% українців не схвалюють дії й заяви президента, ще 38% – підтримують їх. Водночас дії Верховної Ради не схвалюють 62% опитаних.

Чому так відбувається і які чинники можуть впливати на такий рівень українців до президента й парламенту? Про це Радіо Свобода запитало у народних депутатів, які запропонували свої думки з цього приводу.

Ірина АЛЛАХВЕРДІЄВА, членкиня фракції «Слуга народу»:

Я повністю довіряю нашому президенту. Він насправді дуже багато робить.

Якщо проаналізувати діяльність минулих президентів, у нас завжди була недовіра, завжди ми були невдоволені. Але оцінку може дати лише час.

Те, що стосується мене особисто і мого комітету (Ірина Аллахвердієва – членкиня податкового комітету Верховної Ради – ред.), то ми робимо усе для того, аби ми справді розвивалися і жили краще. На жаль, ми не можемо це зробити за декілька місяців. Це – довгий шлях.

Галина ТРЕТЬЯКОВА, членкиня фракції «Слуга народу»:

Президент робить реформаторські реформи. І він наїжджає на хвости багатьох людей, які отримують фінансові потоки. І саме тому задіюються (для його критики – ред.) дуже шалені кошти пропагандистського характеру.

Вадим РАБІНОВИЧ, співголова фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

Завжди дивляться на головну партію. А зараз хто може довіряти «слугам»? Нормальні люди уже не довіряють.

Дурман спадає і починають бачити істину, а істина дуже проста: непрофесійна команда прийшла до влади. Я думав, що вона буде вчитися, вся країна думала, що вона буде вчитись. А вона замість того, щоб вчитись, стала ще гіршою.

Єдине, що вони придумали: стерилізувати тих, хто бідний. Спочатку довели до зубожіння, а тепер давайте стерилізувати.

Данило ГЕТЬМАНЦЕВ, член фракції «Слуга народу»:

Люди ж пов’язують нашу команду між собою (і абсолютно справедливо) в одну. І це правильно. Таким чином і сприймається позиція президента.

Безперечно, люди незадоволені, люди не бачать результатів. Результатів на сьогодні, дійсно, дуже мало, але це тому, що є певний часовий лаг між ухваленими рішеннями, їхнім впровадженням і результатами цих рішень, які відчули люди.

Ніна ЮЖАНІНА, членкиня фракції «Європейська солідарність»​:

У нас більша частина людей просто безмежно любила ось оцей образ, тому, можливо, зараз вдається комусь побачити справжні якості цієї людини.

Згодом більшість населення переконається у тому, що у Верховній Раді ухвалюються закони не ті, які врегульовують нагальні питання, а ті, які, наприклад, попередня влада точно з багатьох причин не могла ухвалити. І у тому, що є низька грамотність і відповідальність депутатів.

Ольга САВЧЕНКО, членкиня фракції «Слуга народу»:

Все невдоволення іде від того, що люди не бачать змін уже сьогодні, на які очікують.

Люди переобрали президента, переобрали Верховну Раду, і вони сподівались, що зміни ці настануть уже завтра. А що вже завтра вони не настають, то у зв’язку з цим і падають рейтинги. І це, я гадаю, нормальний процес, і вони вирівняються за 2–3 роки, якщо ми будемо працювати і президент буде працювати.

Люди чекають змін вже сьогодні і вже зараз. Але швидше дасть місцеве перезавантаження влади такий ефект.

Ірина ВЕРЕЩУК, членкиня фракції «Слуга народу»:

Я не роблю з цього трагедії, бо розумію, що є і ті, хто невдоволені, і ті, хто задоволені. Це все перемінні, так би, мовити процеси.

Сьогодні, звичайно важко, тому що є «коронакриза», коронавірус, сьогодні є проблеми в кадровому призначенні. Скандали множаться. Ефекти, справді, люди відчувають мало. І це, звичайно, дає такий негативний ефект синергетичний, бо те, що зробили ми, чомусь думають, що зробив саме президент Зеленський, бо він привів команду, за його плечима прийшла команда, а відтак і він відповідальний.

Не роблю з цього трагедії. Розумію, що нам якраз це є методичка, що треба виправляти. Нам треба розуміти, що хочуть люди, і працювати для людей (навіть якщо ми думаємо інакше). Ми політики, які прийшли тільки завдяки тому, що за нас проголосували українці. Якщо ми їх не будемо чути, ці рейтинги будуть ще більше знижуватися.

Ярослав ЮРЧИШИН, член фракції «Голос»:

Зеленський виходив на обіцянках, що ми будемо оновлювати керівництво державою, приводити до влади людей, які не пов’язані з олігархами, які не мають стосунку до попередніх стилів управління (чи то Януковича, чи то Порошенка). Водночас, незважаючи на те, що парламент фактично не дав дозволу на призначення міністра освіти, щодо якого є інформація по плагіату, по корупції, його все одно призначають т. в. о.Тому це падіння президентського рейтингу.

Щодо падіння парламентського рейтингу, то, звісно, можна говорити про те, що більшість має більше можливостей і вона формує порядок денний. Так і є. Але, напевно, відповідальність опозиції в тому, щоби концентруватися на насправді важливих речах.

Тому більше відповідальності, звісно, на «Слузі народу» як на більшості, але ми не знімаємо відповідальності з себе. Справді, потрібні рішення по тому, щоби нормально працювали суди, по тому, щоби поліція захищала, а не була фактично фактором небезпеки, по тому, щоби, якщо є обіцянка про виплати медикам, щоби таки ці виплати були. Тобто це спільна відповідальність, і можливості опозиції менші, але вони так само є.