У США розслідують кібератаку, через яку газети вийшли із запізненням

У США 29 грудня через кібератаки з запізненням вийшли кілька великих газет, що належать видавничому дому Tribune, в тому числі Los Angeles Times, The Chicago Tribune nf The Baltimore Sun.

Була порушена робота і інших видань, які друкують у тих же друкарнях, що і Los Angeles Times – йдеться в тому числі про призначені для західного узбережжя США випусках The New York Times і Wall Street Journal.

28 грудня в комп’ютерних мережах Tribune виявили вірус, який поширився на платформи, призначені для публікації контенту в Інтернеті і підготовки друкованих версій газет. Вихід газет у суботу в середньому затримався на кілька годин.

Як повідомляє Los Angeles Times, фахівці переконані, що кібератака була здійснена з-за кордону. Поки, проте, немає даних про те, хто саме за нею стоїть, закордонна держава або якесь хакерське угруповання.

У заяві корпорації Tribune мовиться, що інформації про викрадення персональних даних передплатників немає. Джерело в корпорації заявило, що метою кібератаки було порушити роботу комп’ютерних систем, а не викрасти дані.

Міністерство внутрішньої безпеки США почало розслідування інциденту.