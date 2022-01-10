ДП «Антонов» повідомило про пошкодження «Мрії» під час посадки в Польщі

Літак Ан-225 «Мрія» зазнав пошкодження під час посадки в аеропорту польського Ряшіва. Про це державне підприємство «Антонов» повідомило 10 січня на своїй фейсбук-сторінці.

«Під час приземлення літака Ан-225 в аеропорту Ряшіва, Польща, на правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі «політ-земля». Виявлена несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки «Мрії», – йдеться в заяві.

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Компанія не уточнює, що саме стало причиною пошкодження. Очікується, що після заміни болтів працездатність літака буде «повністю відновлена».

«Літак продовжить виконання комерційного рейсу», – додають у пресслужбі «Антонова».

Розроблений київським конструкторським бюро імені Антонова Ан-225 «Мрія» є найбільшим у світі транспортним літаком.