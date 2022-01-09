«Рейсовий літак із Нур-Султана з 33 українцями незабаром сяде у Києві» – Кулеба

Літак із 33 українцями, який вилетів із Нур-Султана, столиці Казахстану, увечері 9 січня, незабаром приземлиться у Києві, українській столиці, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Рейсовий літак із Нур-Султана із 33 українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня. Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип», – написав Кулеба у твітері.
Раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода повідомив, що українське посольство в Казахстані надає допомогу громадянам України, які не можуть залишити країну через скасовані авіарейси.
Найбільша кількість людей в Алмати – 116, додав Ніколенко. Наразі Міжнародний аеропорт Алмати не обслуговує цивільні літаки і використовується для потреб військових держав Організації договору колективної безпеки.
Повідомлялося також, що 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Султан – Київ.
За даними МЗС, під час протестів у центральноазійській країні ніхто з українських громадян не постраждав і не був затриманий.
МЗС України також, зауважив Ніколенко, взаємодіє з іншими державами, чиї громадяни також не можуть виїхати з Казахстану. Водночас, враховуючи поточну ситуацію, у відомстві наразі вважають найбезпечнішим варіантом для українців залишатися в місцях тимчасового проживання.
«Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану у разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення. До цієї роботи долучилися усі українські посольства в регіоні», – додав Ніколенко.
Він, втім, назвав передумовою подальших заходів «стабілізацію безпекової ситуації» в Казахстані.
У країні з 6 січня триває «антитерористична операція». Токаєв заявив, що структурам, що її здійснюють, наказано «стріляти на ураження без попередження».
В Алмати, де мирні акції протесту, що розпочалися 4 січня, незабаром почали супроводжуватися безчинствами, підпалами, грабежами та мародерством, низка осіб також озброєні та використовують вогнепальну зброю. При цьому влада вживає термін «злочинні групи» та «терористи» до всіх учасників протестів.
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