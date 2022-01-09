В Алмати наразі 116 українців, посольство надає допомогу тим, хто не може виїхати – МЗС

Українське посольство в Казахстані надає допомогу громадянам України, які не можуть залишити країну через скасовані авіарейси. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода.

За даними МЗС, в ході протестів у центральноазійській країні ніхто з українських громадян не постраждав і не був затриманий.

«Українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити країну. Зараз найбільша кількість людей в Алмати – 116», – повідомив речник.

Наразі Міжнародний аеропорт Алмати не обслуговує цивільні літаки і використовується для потреб військових держав Організації договору колективної безпеки.

«Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний зв’язок та інформуватиме їх про подальші кроки. За попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Султан – Київ», – йдеться в коментарі.

МЗС взаємодіє з іншими державами, чиї громадяни також не можуть виїхати з Казахстану. Водночас, враховуючи поточну ситуацію, у відомстві наразі вважають найбезпечнішим варіантом для українців залишатися в місцях тимчасового проживання.

«Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану у разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення. До цієї роботи долучилися усі українські посольства в регіоні», – додає Ніколенко.

Він, втім, назвав передумовою подальших заходів «стабілізацію безпекової ситуації» в Казахстані.

У країні з 6 січня триває «антитерористична операція». Токаєв заявив, що структурам, що її здійснюють, наказано «стріляти на ураження без попередження».

В Алмати, де мирні акції протесту, що розпочалися 4 січня, незабаром почали супроводжуватися безчинствами, підпалами, грабежами та мародерством, низка осіб також озброєні та використовують вогнепальну зброю. При цьому влада вживає термін «злочинні групи» та «терористи» до всіх учасників протестів.