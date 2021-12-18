У Чехії відзначають 10-ті роковини смерті Вацлава Гавела

По всій Чехії 18 грудня тривають «Десять років без Гавела», присвячені роковинам смерті першого президента країни Вацлава Гавела. Зокрема, на будівлі видавництва Melantrich була встановлена пам’ятна таблиця.

Плакати з цитатами Вацлава Гавела прикрашають міський транспорт, а ввечері у Празі засвітиться велике «Серце» – символ Гавела, створений чеським митцем Їржі Давідом. Відомо, що біля свого підпису Вацлав Гавел креслив стилізований контур серця.

Письменник, драматург, дисидент, останній президент Чехословаччини (1989 –1992 роки) і перший президент Чеської республіки (1993 – 2003 роки) Вацлав Гавел помер у своєму заміському будинку в селі Градечек (Hrádeček, північно-східна Чехія) 18 грудня 2011 року.

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Гавел присвятив життя боротьбі проти свавілля комуністичного режиму та за перемогу свободи і демократії в Європі. Активно виступав проти окупації Чехословаччини військом Варшавського договору. Після цього дістав заборону публікувати свої твори, працював вантажником, робітником сцени.

Як дисидент і захисник політичних в’язнів очолював відому правозахисну організацію «Хартія 77» («Charta 77»), тоді також вперше був заарештований/ Подальші арешти мали місце в 1978 та 1979 роках. Гавел вийшов із тюрми у 1983 році. Від 1988-го був членом Чеського Гельсінського комітету.

До цього періоду життя належить один з із знакових творів Вацлава Гавела – «Сила безсилих» (1978 рік), в якому він обстоює думку, що й одна людина може перемогти в боротьбі, адже в її руках непереможна зброя – «життя у правді».

У листопаді 1989-го Вацлав Гавел очолив Оксамитову революцію, його виступ 21 листопада 1989 року з балкону видавництва Melantrich на Вацлавській плоші у Празі зібрав понад пів мільйона громадян.

Вацлав Гавел похований в родинній каплиці на Виноградському кладовищі в Празі.