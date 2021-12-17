У Чехії розпочав роботу новий уряд

У Чехії 17 грудня розпочав роботу новий уряд. Церемонія присяги членів кабінету міністрів відбулася в резиденції президента у замку Лани.

Уряд складається з представників пʼяти партій – від правоконсервативних до ліберальних. Очолює його лідер Громадянської демократичної партії, професор-політолог Петр Фіала. Усі, хто увійшли до складу нового кабінету, були в опозиції колишньому премʼєр-міністру Андрею Бабішу. За підсумками виборів у жовтні противники Бабіша отримали у парламенті більшість.

Формування нового кабінету відбувалося за драматичних обставин: президент Мілош Земан, який, за конституцією, призначає премʼєра та уряд, тривалий час перебував у реанімації через загострення хронічного захворювання. Згодом стан його здоровʼя поліпшився. Земан обіцяв ветувати кандидатуру представника Піратської партії Яна Липавського на посаду міністра закордонних справ, заявляючи про його некомпетентність та незгоду з його позицією з низки питань. Це могло б призвести до тривалих судових суперечок та затримки із призначенням кабінету. Проте новому премʼєру вдалося переконати Земана поступитися.

Головними проблемами нового уряду стануть боротьба із наслідками пандемії, зокрема із високою інфляцією. Члени нового уряду Чехії заявляють, що у зовнішній політиці послідовно дотримуватимуться прозахідної орієнтації. Очевидно, політика щодо Росії та Китаю стане жорсткішою. Новий міністр закордонних справ Липавський відомий як один із найбільш діяльних противників залучення російського концерну «Росатом» до добудови АЕС у чеських Дукованах.

Цього року відносини між Росією та Чехією серйозно погіршилися після того, як влада Чехії звинуватила російську військову розвідку ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Сторони обмінялися висилками дипломатів, чисельність дипмісій скоротилася в кілька разів. Чехія – єдина крім США країна, включена Росією до списку недружніх держав.