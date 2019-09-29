До Вірменії прибувають учасники зустрічі ЄАЕС: чекають на Путіна, адвокат Трампа – відмовився

До столиці Вірменії Єревана ввечері 28 вересня прибув прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун, перший із закордонних учасників засідання Вищої євразійської економічної ради, що є дочірньою організацією створеного під егідою і підтримуваного президентом Росії Володимиром Путіним Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Як повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода, сінгапурський прем’єр, крім переговорів з посадовцями країни, підпише Угоду про створення Зони вільної торгівлі між Євразійським економічним союзом та Сінгапуром.

Очікується, що в заходах у рамках Євразійського економічного союзу візьме участь президент Росії Володимир Путін. Офіційних повідомлень про порядок денний зустрічей російського лідера на заходах наразі немає.

Водночас видання The Washington Post 27 вересня повідомило, що на форум до Єревана мав приїхати особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані – одна з ключових фігур в суперечці щодо телефонної розмови Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським.

Але, як зазначило видання, адвокат Трампа скасував свій візит до Вірменії, бо дізнався, що, за програмою заходу, мав взяти участь в дискусії разом з радником президента Росії Сергієм Глазьєвим. Джуліані пояснив, що не бачив програму заходу і його учасників, і думав, що його запросили на «конференцію з питань безпеки».

З 30 вересня до 1 жовтня у столиці Вірменії Єревані проходитиме засідання Вищої євразійської економічної ради у розширеному складі. Ця рада була сформована як супутня організація створеного Москвою Євразійського економічного союзу. ЄАЕС офіційно почав роботу 1 січня 2015 року і став наступним етапом євразійської інтеграції під егідою Росії. Базою для організації став Митний союз між Росією, Казахстаном і Білоруссю.

До ЄАЕС нині належать Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія і Киргизстан. Президент Росії Володимир Путін намагається використати це об’єднання для посилення впливу Москви на колишні пострадянські країни.