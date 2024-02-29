ОВА: через російські атаки у Нікопольському районі постраждала людина, є руйнування

Унаслідок російських обстрілів Нікополя постраждала людина, є руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Агресор чотири рази обстріляв Нікопольський район з артилерії. За день скерував туди й півдесятка БПЛА. Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 72-річний місцевий житель», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені 12 приватних будинків, 5 дачних будинків, декілька авто, лінії електропередач, газогін, 9 господарських споруд, ще одна – знищена.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Як правило, місто атакують з артилерії та дронами-камікадзе.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.