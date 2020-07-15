Бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 15 липня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС.

Зазначається, що бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу Талаківки – ще й з мінометів 120-го калібру. По оборонцях Гнутового противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Поруч з Новолуганським, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», агресор обстрілював наших захисників з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів», – мовиться у повідомленні.

У штабі заявили, що втрат у лавах ОС сьогодні немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.