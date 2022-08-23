Обвинувачений нардеп Шахов не з’явився в Антикорупційний суд, засідання відклали

Вищий антикорупційний суд відклав підготовче засідання у справі щодо народного депутата з групи «Довіра» Сергія Шахова, якого НАБУ і САП обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей у майнову декларацію, а саме – у приховуванні елітного майна на суму 88 мільйонів гривень, про яке розповідали в розслідуванні «Схеми» (Радіо Свобода). Шахов не з’явився на судове засідання і не відреагував на дзвінки та повідомлення з суду.



«У зв’язку з неявкою обвинуваченого підготовче судове засідання не може бути розпочате. Розгляд цього кримінального провадження відкладається на 29 серпня», – повідомила головуюча суддя Віра Михайленко в залі суду.

При цьому, як зазначили у суді, Шахову повідомляли про проведення судового засідання – надіславши повідомлення через месенджер Whatsapp, у зв’язку із тим, що, за словами захисників, нардеп перебував за кордоном. «Також були здійснені неодноразові виклики на Whatsapp, але Шахов не відповідав, у матеріалах справи є підтвердження. На даний час у суду немає підтвердження про належне отримання Шаховим судової повістки», – повідомила секретар судового засідання.



Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Касьян повідомив, що після закінчення досудового розслідування Шахов не прийшов на отримання обвинувального акту, натомість це зробили його адвокати. На підготовче судове засідання захисники також не з’явилися.



Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування і разом із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до Вищого антикорупційного суду справу щодо недостовірного декларування майна і доходів народним депутатом Шаховим на загальну суму близько 88 мільйонів гривень.



Кримінальне провадження детективи розпочали після виходу розслідування «Схем» (проєкт Радіо Свобода) у квітні 2021-го року, коли журналісти з’ясували, що на цивільну дружину Шахова записані котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки і частки в статутних капіталах низки компаній. Проте Шахов не вказав в декларації ані її, ані зареєстровані на дружину активи.



«За матеріалами слідства, народним депутатом України незадекларовані: 13 квартир у центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб’єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості. Підозру підписано Генеральним прокурором», – повідомляли в НАБУ у листопаді 2021 року, коли Шахову була вручена підозра.