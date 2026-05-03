«Росія має завершити війну»: Зеленський підбив підсумки першого дня переговорів у Єревані

Перший день зустрічей у столиці Вірменії, Єревані, напередодні саміту Європейської політичної спільноти, був присвячений координації з європейськими партнерами, повідомив президент Володимир Зеленський у телеграмі.

За словами глави держави, наразі є три головних завдання.

«Перше: робимо все, щоб наблизити достойне завершення війни. Поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну. Дякую всім, хто з Україною!» – зазначив президент.

Друге завдання, за словами Зеленського – реалізація європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро – «прискорюємо це фінансування».

«Третє: зміцнення української протиповітряної оборони та енергетична підтримка для України й співпраця з партнерами в галузі енергетики. Вже зараз активно готуємося до нового опалювального сезону та диверсифікуємо відповідну підтримку. Поінформував про всі потреби для захисту та відновлення. Дякую кожному партнеру, який готовий допомагати!» – підсумував він.

Раніше, 3 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Єревана для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Саміт Європейської політичної спільноти 4 травня відбудеться в Єревані. Запрошені 48 глав урядів і держав, серед яких президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент Радіо Свобода.

Вперше до формату долучається географічно неєвропейська держава, розповів Радіо Свобода посадовець Європейського Союзу, залучений до підготовки заходу. Очікують на прем’єра Канади Марка Карні.

«Саміт передбачає неформальні, але змістовні дискусії щодо безпеки та процвітання Європи… Вперше саміт проходить у Південному Кавказі – це символічно і підкреслює геополітичний курс Вірменії, а також можливість відзначити мирну угоду з Азербайджаном. Окрім підтримки України, значну увагу приділять кризі на Близькому Сході як частині ширшого бачення безпеки Європи», – зазначив посадовець.

Серед тем для обговорення на саміті – протидія іноземним інформаційним маніпуляціям, зокрема, під час виборів, і підвищення стійкості критичної інфраструктури до гібридних загроз. До цього блоку дискусій залучають, зокрема, Зеленського і прем’єра Британії Кіра Стармера, як випливає з документів у розпорядженні Радіо Свобода.

Ще один блок дискусій присвячений підвищенню стійкості до глобальних криз, зокрема воєн, пандемій, міграції тощо. Лідери звернуть увагу на необхідність зменшення енергетичної залежності від імпорту з огляду на війну на Близькому Сході.

Попередній саміт Європейської політичної спільноти відбувся в жовтні 2025 року в Копенгагені.