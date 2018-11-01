«100 років сусідства»: у Києві відкрили виставку, присвячену українсько-польським стосункам

Виставка «100 років сусідства», присвячена українсько-польським відносинам, почала працювати 1 листопада в Києві.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, виставка, що розміщена просто неба біля Головпоштамту, побудована на документальних матеріалах. Вона складається з 20 банерів, присвячених ключовим етапам українсько-польських відносин у період від Першої світової війни і до сьогодення.

Організатори виставки розмістили експозицію таким чином, що можна побачити певні історичні паралелі. Наприклад, порівняння принципів формування та завдань українських Січових стрільців та польських Легіонів Пілсудського – національних рухів підпілля 1930-тих років.

В експозиції використано фотографії й документи з архівів Українського та Польського інститутів національної пам’яті, галузевого архіву Служби безпеки України, Центрального державного історичного архіву у Львові, Національного цифрового архіву Польщі, а також із особистих архівів українських та польських науковців, громадських діячів та політиків.

Як зазначив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, цьогоріч Україна і Польща відзначають століття відновлення незалежних держав, і ця виставка дозволяє глибше зрозуміти причини та наслідки тих історичних процесів, які пережили народи обох країн.

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«Наші народи пройшли схожий історичний шлях і це має сприяти порозумінню між нами тепер. І ми маємо вирішити, що саме плекати як елемент спільної пам’яті для майбутнього наших народів та країн», – наголосив В’ятрович.

Серед присутніх на відкритті виставки – й віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. У коментарі Радіо Свобода він сказав, що вважає «оптимальною формулою» розбудови українсько-польських стосунків на сучасному етапі ті принципи, які у 1970-их роках запропонував відомий польський інтелектуал, головний редактор часопису «Культура» Єжи Гедройць: «Прощаємо і просимо вибачення».

Організатор виставки – Український інститут національної пам’яті за підтримки низки українських і польських партнерів. Вона працюватиме до кінця 2018 року.