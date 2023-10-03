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Новини | Економіка

У Росії курс знову перевищив 100 рублів за долар – попри заходи Центробанку

Після 7:00 значення повернулося нижче від позначки 100 рублів за долар, станом на 7:22 котирування становить 99,90 рублів за одиницю американської валюти

Російський рубль пройшов символічний поріг на рівні 100 рублів за долар на ранкових торгах 3 жовтня – через відтік іноземної валюти та скорочення профіциту поточного рахунку РФ, відзначає Reuters.

Після 7:00 значення повернулося нижче від позначки 100 рублів за долар, станом на 7:22 котирування становить 99,90 рублів за одиницю американської валюти.

Останнє падіння рубля до тризначного значення в серпні призвело до того, що Банк Росії екстрено підвищив ставку на 350 базисних пунктів – до 12%, а влада обговорила можливість відновлення валютного контролю для підтримки рубля.

Російська валюта зазвичай зазнає тиску на початку кожного місяця після завершення сприятливого для рубля податкового періоду наприкінці місяця, коли експортери зазвичай конвертують валютні доходи для виконання зобов’язань усередині країни.

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