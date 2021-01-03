11 гірників-представників меншини загинули внаслідок нападу бойовиків у Пакистані

Озброєні люди захопили і розстріляли групу шахтарів із шиїтської меншини хазара у пакистанській провінції Белуджистан. Про це місцева влада повідомила 3 січня.

Напад стався напередодні увечері, сказав речник місцевої поліції Нур Улла.

«Щонайменше 11 шахтарів були вбиті внаслідок нападу вночі», – заявив він.

За словами представника парамілітарної організації «Левіс» Муаззама Алі Джатоя, напад стався неподалі вугільного родовища Мач на відстані близько 48 кілометрів на схід від столиці провінції Кетти.

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Джатой розповів, що озброєні чоловіки забрали гірників у горах і там розстріляли. Шестеро людей загинули на місці, ще п’ятеро померли від поранень дорогою до лікарні.

За попередніми висновками розслідування, нападники відділили від шахтарів тільки представників меншини хазара, яких забрали для розстрілу, тоді як решту лишили неушкодженими.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив вбивство, назвавши його «боягузливим нелюдським актом тероризму».

Співробітники спецслужб почали пошуки причетних до нападу в горах.

Провінція Белуджистан, яка межує з Афганістаном і Іраном, часто потерпає від нападів фанатичних релігійних груп та сепаратистського руху, які призвели до тисяч смертей, починаючи з 2004 року.

Представники меншини хазара, які сповідують шиїтський іслам, вже ставали об’єктами нападів екстремістів, які ідентифікують себе як сунніти, в тому числі – угруповання «Ісламська держава» в Афганістані та Пакистані.