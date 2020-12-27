Пакистан: сім військових загинули під час нападу бойовиків у Белуджистані  

Сім членів пакистанського паралмілітарного Прикордонного корпусу Пакистану загинули під час нападу бойовиків у Белуджистані, повідомила армія.

Напад стався 27 грудня на пропускному пункті Шарік.

«Район був оточений і шляхи втечі були заблоковані, щоб затримати винуватців-втікачів. Широкомасштабний пошук та операція зачистки триває», – йдеться в заяві армії.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад. Регіон межує з Афганістаном та з Іраном. Там часто фіксують напади на релігійному ґрунті, атаки бойовиків-ісламістів та сепаратистів. З 2004 року їхніми жертвами стали тисячі людей.