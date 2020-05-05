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05 травня 2020, Київ 21:19
Новини | Політика

142 народних депутати просять Конституційний суд пояснити значення слів «гідне життя людини»

Зокрема депутати просять суд розтлумачити, «які умови життя людини слід вважати гідними»

Конституційний суд отримав подання від групи народних депутатів України з проханням розтлумачити преамбулу Конституції в тій її частині, де йдеться про забезпечення «гідних умов життя» громадян України. Про це суд повідомив 5 травня.

«142 народних депутати звертаються до Конституційного суду з письмовим клопотанням щодо офіційного тлумачення положень абзацу 4 преамбули Конституції України, а саме слів «гідних умов її життя» в їх системому зв’язку з положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п’ятої статті 17 Конституції України», – йдеться в поданні.

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Зокрема депутати просять суд розтлумачити, «які умови життя людини слід вважати гідними, що є показником гідних умов життя». Вони також просять залучити до участі в цьому конституційному провадженні представників «народного депутата України Третьякова Г.М.». Вочевидь, йдеться про першу підписантку звернення, представницю «Слуги народу» Галину Третьякову.

Згідно з зазначеною частиною преамбули Конституції, Верховна Рада ухвалює її, «дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя».

Статті, зазначені в поданні, передбачають захист прав і свобод людини державою, захист прав власності, равність усіх суб’єктів господарювання перед законом, а також соціальних захист військових та їхніх сімей.

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