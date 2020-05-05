«Слуги народу» кажуть, що ОП мав розробити новий закон про Бюро фінрозслідувань. На Банковій про це не чули

У президентській фракції «Слуга народу» повідомляють, що Офіс президента ще до початку лютого мав розробити новий законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань – органу, який мав замінити ДФС і податкову міліцію у її складі, і створення якого було програмним пунктом президента Володимира Зеленського.

Водночас на Банковій відповідають, що їм про це нічого невідомо. Про нереформовану структуру, якій у бюджеті на 2020 рік подвоїли фінансування, та невиконані обіцянки нової влади її ліквідувати – розповідають журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у матеріалі «Наглядачі за бізнесом».

У коментарі «Схемам» представниця комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк повідомила: «Знаю, що за домовленостями керівництва Верховної Ради в особі пана Руслана Стефанчука і відповідальними особами в Офісі президента, було домовлено створити інший законопроєкт, який мав бути створений, якщо не помиляюсь, до 4 лютого – представлений і внесений. Але, на жаль, представлений і внесений не був. Чому? Я не знаю».

Вона підкреслила, що в комітеті відповідає за цей напрямок – створення Бюро фінансових розслідувань, що було програмним пунктом президента та нової команди.

Водночас у відповідь на запит журналістів щодо написання нового документу, в Офісі президента зазначили: «Інформація стосовно розробки в ОП законопроєкту про Бюро фінансових розслідувань відсутня».

У січні Верховна Рада за пропозицією комітету з питань фінансів, податкової та митної політики відхилила законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань. Керівник цього комітету Данило Гетманцев, який раніше анонсував створення цього органу як програмний пункт президента Володимира Зеленського, у коментарі журналістам не зміг пояснити причини такого рішення: «Законопроєкт був відхилений за пропозицію нашого комітету ВР, про мотиви я вам не можу повідомити. Просто не можу».



Журналісти звернулися до депутата після того, як додаткові пів мільярда гривень, які спочатку були передбачені на Бюро фінансових розслідувань, пішли на фінансування ДФС і податкової міліції у її складі – що було затверджено змінами до бюджету на 2020 рік, проголосованими парламентом.

Ольга Василевська-Смаглюк також зазначала, що ухвалити законопроєкт «забракло політичної волі».

«Я достеменно не знаю (чому був відхилений законопроєкт – ред). Як мені повідомили в комітеті, зникла політична воля на прийняття цього законопроєкту в тому вигляді, в якому він був підготовлений до другого читання. Я нагадаю, що до другого читання за моделлю, яку ми обрали, Бюро фінансових розслідувань підпорядковувалось Кабінету міністрів», – розповіла Василевська-Смаглюк.

Редакція проєкту закону про Бюро фінансових розслідувань передбачала, що контроль за новим органом буде у Кабінету міністрів України, але на думку народного депутата з «Голосу», члена фінансового комітету Ярослава Железняка – президент хотів би мати контроль над цим органом.

«Ця редакція передбачала, що контроль за цим Бюро буде на рівні Кабінету міністрів України, а саме через Мінфін. Після цього коаліція вирішила змінити своє рішення. І запропонувала постанову про відхилення... Я думаю через те, що президент України не хотів віддавати свої повноваження щодо контролю за фінансовим і безпековим блоком, як і за СБУ, так і в принципі за цим органом», – припустив Железняк.

Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський розповідав, що президент України мав внести цей законопроєкт 4-5 лютого.

Раніше «Схеми» розповідали, що Державній фіскальній службі, більшість працівників якої на сьогодні є податковими міліціонерами – подвоїли фінансування під час ухвалення змін до державного бюджету 2020 на позачерговому засіданні 13 квітня. Це сталося того ж самого дня, коли урізали фінансування Українського культурного фонду, підтримку української книги, фінансування Суспільного мовника та наукові дослідження.

В офісі бізнес-омбудсмена повідомили: щороку чверть скарг, які надходять до них на правоохоронців – припадає саме на податкову міліцію. А значна кількість кримінальних проваджень, які податкові міліціонери відкривають, за даними офісу бізнес-омбудсмена – не доходять до суду або розсипаються там.

Після Революції гідності представники влади хотіли ліквідувати ДФС і податкову міліцію у її складі – разом з економічними департаментами в СБУ та МВС. А натомість планували створити нову фінансову службу розслідувань. З такою ж ініціативою вийшов і президент Володимир Зеленський з новою командою.

Податкова міліція – це по своїй суті правоохоронний орган всередині органу виконавчої влади (ДФС). Її працівники відкривають кримінальні провадження, в рамках яких проводять розслідування щодо ймовірної несплати податків. І мають у своєму арсеналі ті ж інструменти, що й інші правоохоронці: можуть приходити на обшук, проводити оперативно-розшукову діяльність та передавати справи до суду, йдеться в розслідуванні.

ДФС перебуває на етапі реорганізації. У 2018 році було ухвалене рішення про її розподіл на Державну податкову та Державну митну служби.