18-річна українка зникла в РФ на кордоні з Україною – ЗМІ

У Бєлгородській області Росії зникла 18-річна українка Діана Максимова. Востаннє її бачили на пункті пропуску Колотилівка на кордоні з Україною. Про зникнення українки повідомляють кілька російських опозиційних телеграм-каналів, а також видання «7×7. Горизонтальна Росія».



За цими даними, Максимова приїхала на КПП до Колотилівки 8 листопада. З собою мала український паспорт та документи старшої сестри Вікторії. Востаннє вона виходила на звʼязок близько 14-ї години. Пізніше дівчина заходила до соцмереж, але вже не відповідала на дзвінки.



Сестра Максимової розповіла SotaVision, що дівчина збиралася повернутися до родини в Україну, а потім виїхати до Польщі. Пізніше, за словами Вікторії, батькові Максимової зателефонували люди, які назвали себе співробітниками ФСБ. Вони повідомили, що повертають дівчину до Росії через те, що вона має російський паспорт.



«Сказали, що Діану заселять на ніч у готель і сьогодні відправлять назад. Після цього вона не виходила на звʼязок. Дівчина, яка їхала з нею разом, каже, що Діану двічі викликали, опитували, і після цього люди з її групи чекали на неї дві години. Вона не вийшла, і потім їм сказали: «Ви або йдіть зараз, або повертаєтеся назад», – розповіла Вікторія.



Попри війну, між Росією та Україною досі діє КПП «Колотилівка – Покровка», розташований на кордоні Бєлгородської та Сумської областей. Це єдина точка, якою люди з окупованих територій можуть відносно швидко вʼїхати на території під контролем української влади. Інший шлях пролягає через країни Євросоюзу чи Молдову, але забирає набагато більше часу і ресурсів.