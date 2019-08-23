Двох українських військових поранено за добу на Донбасі – штаб ООС

Українські позиції на Донбасі обстріляли 13 разів за добу 22 серпня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил станом на сьому ранку на своїй фейсбук-сторінці. Йдеться про опорні пункти поблизу Водяного, Новотроїцького, Богданівки, Лебединського, Зайцевого, Новолуганського та Південного на Донеччині, а також

За даними штабу, двоє українських військових зазнали поранень.

Угруповання «ЛНР» заявляє про один обстріл їхніх позицій протягом минулої доби, натомість представники угруповання «ДНР» ранкового зведення ще не публікували, але напередодні ввечері на їхніх сайтах з’явилося повідомлення про обстріл підконтрольних їм околиць Горлівки на Донеччині.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.