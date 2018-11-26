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26 Листопад 2018, Київ 09:56
Новини | Події

Двоє військових поранені на Донбасі 25 листопада – штаб

Штаб: підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових

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Двоє українських військових поранені під час бойових дій на Донбасі 25 листопада, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Втім у штабі запевняють, що ситуація в зоні бойових дій «залишалася цілком контрольованою».

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Василівської насосної станції під Ясинуватою. Бойовики «ЛНР» заявляють про п’ять обстрілів з боку Збройних сил України.

Бойовики зі Словаччини проти української армії
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Бойовики зі Словаччини проти української армії

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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