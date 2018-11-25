Штаб ООС: на Донбасі за добу загинув один військовий

За добу 24 листопада бойовики підтримуваних Росією незаконних збройних угруповань сім разів порушували режим тиші, внаслідок бойових дій загинув один український військовий, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.

Зокрема, зафіксовано обстріли позицій Збройних сил України в районах Кримського, Вільного, Новолуганського, Красногорівки і Лебединського із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Крім того, з мінометів калібру 120 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, загарбники застосували неподалік Кримського. Саме біля останнього окупанти проявили найбільшу вогневу активність», – йдеться в повідомленні.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 24 листопада (карта)

Інформації про поранених штаб не надає. Згідно з заявою, від початку доби 25 листопада втрат немає.

Бойовики незаконного угруповання «ДНР» ввечері 24 листопада звинуватили українську сторону в обстрілі північних околиць Горлівки, який начебто призвів до знеструмлення кількох житлових масивів міста.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» вранці 25 листопада заявляють про три обстріли з боку ЗСУ.

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Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.