Штаб операції об’єднаних сил заявив про повернення під контроль України 24 листопада села Розсадки на Донеччині.

«Спецпризначенці готувалися до проведення операції понад місяць. Саме місяць тому, розвідка виявила в селищі окупантів. У період кривавих боїв за Дебальцево, поруч із Розсадками проходив один з маршрутів, по якому захисникам України підвозили провізію, медикаменти та боєприпаси», – мовиться у повідомленні.

За інформацією штабу, Розсадки раніше вже зачищали бійці ЗСУ, проте, через складність забезпечення та близькість позицій ворога обладнати там повноцінні позиції поки неможливо, тому цей населений пункт вважався «сірою зоною» аж поки нещодавно туди не зайшли сепаратисти і не почали вести обстріли з території села.

Представники угруповання «ДНР» ситуацію наразі не коментували.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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