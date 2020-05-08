200 українців полетіли на заробітки до Австрії – Пристайко

Спеціальний рейс із 200 громадянами України вилетів до Австрії, повідомив віцепрем’єр-міністр із європейської і євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко 8 травня.

Він також висловив сподівання, що незабаром подібні рейси не вимагатимуть участі Кабінету міністрів.

«До Австрії вилетів латвійський чартер з 200 українськими робітниками. Сподіваюся невдовзі усі логістичні питання будуть вирішуватися без потреби додаткової координації з боку уряду», – написав Пристайко в своєму Твітері.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 28 квітня заявляв, що, на думку уряду, «нелогічним є… організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де триває пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності», паралельно з зусиллями, що спрямовані на повернення до України тих українців, хто через карантинні обмеження застряг за кордоном і прагнув би повернутися.

Згодом, однак, Пристайко заявив, що уряд не не буде чинити перепон для виїзду, проте подібні вильоти досі вимагають погодження з державними структурами.

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Останнім часом у низці європейських країн заявляють, що вкрай потребують іноземних працівників із таких країн, як Україна, які через пандемію приїхали додому, щоб ті знову повернулися до своєї роботи в цих країнах, у першу чергу на збиранні врожаїв у сільському господарстві, але й на інші роботи.

Тим часом в Україні повідомляли вже про кілька випадків, коли влада не дозволяла вильоти чартерних авіарейсів із такими робітниками за кордон.