Москва: 27 кримськотатарських активістів відпустили з відділу поліції

Із Міщанського відділу поліції Москви після складання адміністративних протоколів відпустили 27 кримськотатарських активістів, затриманих 11 липня біля будівлі Верховного суду в столиці Росії. Про це кореспондентові проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів російський адвокат Леонід Козак.

За його словами, велика частина затриманих, стояли в черзі біля будівлі суду, щоб потрапити на засідання у «справі «Хізб ут-Тахрір».

«Частина з цих людей була одягнена в білі футболки з різними написами. Співробітники поліції вирішили без пояснення причин і виразних звинувачень затримати всіх», – розповів адвокат.

Причини затримання активістів і складання на них адміністративних протоколів адвокат вважає «невиразними».

«Співробітники поліції були абсолютно не зацікавлені в тому, щоб якось розмежувати тих, хто стояв у черзі до суду, і тих, хто одягав на себе білі футболки з написами. Але знову-таки, до питання про футболки без вигукування гасел – це невиразна причина для затримання», – сказав він.

За словами Козака, всі адміністративні протоколи були «складені як під копірку».

«Згідно з версією поліції, була група з 50 осіб, які перебували на відстані менше ніж пів метра один від одного, в білих футболках, з написами на грудях, висловлювала незадоволення, і тим самим створюючи загрозу громадському порядку», – розповів адвокат.

Він також додав, що судові засідання стосовно затриманих активістів можуть пройти в Москві. «Були заявлені клопотання про розгляд адміністративних справ за місцем проживання, тобто на території Криму. Шансів, що таке клопотання буде задоволено – 30%, і фактично всі ці справи буде розглядати Міщанський районний суд Москви. Це буде пряме порушення конституційних прав затриманих сьогодні людей», – зазначив адвокат.

11 липня російська поліція затримала понад 50 людей, які прийшли під будівлю Верховного суду Росії підтримати фігурантів першої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із затриманнями.