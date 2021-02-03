Виведення 28 млн гривень із «Вектор Банку»: ДБР передало обвинувальні акти до суду

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо чотирьох людей у справі про незаконне володіння 28 мільйонами гривень.

Йдеться про чотирьох колишніх посадовців «Вектор Банку», в тому числі – колишнього голову правління.

«Слідством встановлено, що посадові особи банку вчиняли свідомо збиткові операції — надавали кредити власним фіктивним підприємствам. Таким чином, вони незаконно вивели з банку 28 мільйонів гривень. Так, колишній голова правління банку за пособництва екскерівників структурних підрозділів ПАТ «Вектор Банк» обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем», – повідомляє ДБР.

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Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення в разі визнання їх винними. Правоохоронці також розслідують причетність до цих подій інших працівників банку.

У березні 2017 року Національний банк визнав «Вектор Банк» неплатоспроможним. Причинами стали суттєве зменшення ліквідних коштів банку та подання недостовірної статистичної звітності.