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Новини | Міжнародні

Медіа: 30 людей загинули через дощ і повінь у Пекіні

Ілюстраційне фото. Повінь у пердмісті Пекіна, 2023 рік
Ілюстраційне фото. Повінь у пердмісті Пекіна, 2023 рік

Понад 30 людей загинули через сильні дощі й повені в Китаї, повідомляє державне медіа країни Xinhua.

Зокрема, станом на понеділок було відомо про 28 загиблих у районі столиці Міюнь, який серйозно постраждав, ще двох – у районі Яньцін.

Також, за даними державного телебачення CCTV, вісім людей загинули через зсув ґрунту в провінції Хебей, що межує з Пекіном, ще четверо зникли безвісти.

Зливові дощі в районі Пекіну та провінцій поблизу, які почалися на вихідних, посилилися в понеділок. У деяких районах столиці у понеділок випало до 543 міліметрів опадів.

Як повідомляє Xinhua, влада Пекіна переселила понад 80 тисяч жителів із районів, які найбільше постраждали від повені. Щонайменше 136 сіл залишилися без електроенергії.


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