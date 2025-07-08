Число жертв повені в американському штаті Техас перевищило 100

Унаслідок повені в американському штаті Техас загинули 104 людини, серед яких 28 дітей, такі останні дані наводить телеканал CNN. Понад 20 людей вважаються зниклими безвісти.

У пошуково-рятувальній операції беруть участь сотні волонтерів, використані ресурси 20 агентств штату, заявив губернатор Техасу Ґреґ Еббот.

Більшість жертв – в окрузі Керр. На території цього округу розташовувався і літній дитячий табір Camp Mystic, де загинули 27 дітей і вожатих.

Люди, які пережили повінь, розповіли CNN, що повідомлення про загрозу повені прийшло серед ночі, коли всі спали, а рівень води піднявся дуже швидко.

Найсильніші зливи викликали раптову повінь на річці Гуадалупа в Техасі в ніч проти 4 липня. Повідомлялося, що рівень води піднявся на 8 метрів лише за 45 хвилин.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати федеральну допомогу постраждалим. Губернатор Техасу Ґреґ Ебботт підписав декларацію про запровадження режиму надзвичайної ситуації і заявив, що ресурси штату для рятувальних операцій будуть «необмеженими».