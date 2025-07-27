У Китаї через повені загинуло двоє людей, підтоплені села

У Північному та Північно-Східному Китаї інтенсивні дощі призвели до загибелі двох людей і змусили тисячі евакуюватися, місцева влада попередила про подальші повені й зсуви.

У провінції Хебей, у Фупіні поблизу Баодін, випали рекордні 145 мм дощу за одну годину, двоє людей зникли безвісти після сильних повеней і зсувів

Міністерство водних ресурсів Китаю попередило про повені в 11 провінціях, включно з Пекіном і Хебеєм, через загрозу розливу малих і середніх річок та гірських потоків. У районі міста Пекін, зокрема в окрузі Міюнь, підтоплено декілька сіл – понад 3 000 мешканців евакуйовано через пошкодження ліній електропостачання та зв’язку. Потік води до резервуара Міюнь сягнув пікової швидкості 6 550 кубометрів за секунду.

За даними метеорологів, в деяких районах очікується понад 100 мм опадів протягом шести годин – це підвищує ризик підтоплень у низовинних районах, а також спричинює загрозу геологічних катастроф: зсувів і селів.



