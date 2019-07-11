40% українців не люблять Сталіна, 31% вважають його «мудрим керівником» – опитування

40% опитаних українців негативно ставляться до історичної постаті генерального секретаря СРСР Йосифа Сталіна, водночас 16% сприймають її приязно – такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені 11 липня.

Опитування тривало з 24 травня по 7 червня в усіх областях України (за винятком окупованих територій), у ньому взяв участь 2 021 респондент. Статистична похибка, за даними соціологів, становить до 3,3% для показників близько 50%, 2,8% – для показників близько 25%, 2% – для показників до 10% і 1,4% – для цифр, наближених до 5%.

За висновками КМІС:

40% українців ставляться до Йосифа Сталіна зі страхом, ненавистю чи ворожістю, 16% – з повагою, симпатією чи захватом, 25% до нього байдужі

31% опитаних вважають Сталіна «мудрим керівником», натомість 47% із цим не згодні

72% респондентів погодилися з тим, що Сталін – «жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей»

61% населення не вважають, що Україна потребує керівника на кшталт Сталіна, який «прийде і наведе порядок»

За даними соціологів, негативне ставлення до Сталіна більш яскраво виражене на Заході України та серед молодших людей. Схвалення постаті Сталіна дещо частіше зустрічалося в опитуваних з низьким рівнем достатку, ніж у більш заможних.

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При цьому в КМІС наводять дані опитувань з Росії, згідно з якими позитивне ставлення до радянського диктатора серед росіян домінує над негативним (близько 70% опитаних росіян у березні 2019 року оцінили роль Сталіна в житті своєї країни як радше позитивну).

«Якщо в Україні більш розповсюджене негативне ставлення до особистості Сталіна (40%), яке дещо посилилось протягом останніх двох років порівняно з 2012-м, то в Росії, навпаки, домінує позитивне ставлення до нього, а переживання негативних почуттів порівняно з 2016 роком знизилось і залишається на рівні 12-13%. При цьому частки респондентів, налаштованих до вождя нейтрально, практично ідентичні в обох країнах», – йдеться у висновках дослідження.

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Йосип Сталін очолював СРСР з 1922 року аж до своєї смерті в 1953-му. За часів його управління країною прокотилися хвилі політичних репресій, депортацій і партійних «чисток».

За офіційними даними, у 1930–1953 роках у справах ОДПУ-НКВС-МВС було засуджено 3,8 мільйона осіб, а розстріляли за період 1923–1953 років 800 тисяч. Історики вважають, що ці дані занижені в декілька разів. На їхнє переконання, із 1921 по 1953 рік у СРСР було арештовано і засуджено за політичними звинуваченнями близько 5,5 мільйонів осіб. За іншими підрахунками, в тюрмах і таборах з кінця 1920-х до 1953 року, коли помер Сталін, побували не менше 20 мільйонів. Але ця статистика не враховує багатьох спецпереселенців, військовополонених та інтернованих.