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25 вересня 2020, Київ 17:35
Новини | Суспільство

Степанов: заявки на виплати надбавок медикам не подали 450 лікарень

Maksym Stepanov, head of the Ministry of Health

450 медичних закладів не подали заявки на виділення коштів для надбавок лікарям, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Як повідомляє пресслужба МОЗ, про це він повідомив під час онлайн-наради з обласними департаментами охорони здоров’я.

За словами Степанова, відповідних звернень до Національної служби з охорони здоров’я не направили 450 закладів з 1 600.

«Ми закликали обласні департаменти допомогти медичним закладам активніше подавати до НСЗУ заявки на отримання додаткових коштів для доплат медикам, запроваджених з 1 вересня. НСЗУ розпочала прийом заявок від медичних закладів на виділення коштів для виплати надбавок ще 11 вересня», — сказав він.

Голова МОЗ уточнив, що заявки не подав, зокрема, 51 заклад у Львівській області, 31 – у Дніпропетровській, 29 на Одещині та 27 у Києві.

Як зазначають у МОЗ, з 1 вересня лікарям мають виплачувати надбавки у розмірі 70% посадового окладу, медичним сестрам — 50% мінімальної заробітної плати, молодшому медичному персоналу — 25% мінімальної заробітної плати. Виплати здійснюються з бюджету через НСЗУ.

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