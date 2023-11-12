На фронті протягом доби відбулося 61 бойове зіткнення – Генштаб ЗСУ

Протягом доби 12 листопада на фронті відбулося 61 бойове зіткнення, ідеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«Загалом ворог завдав трьох ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення», – ідеться в повідомленні.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною, відзначають у Генштабі. За цими даними, сили РФ вели штурмові дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

У Генштабі ЗСУ вказали, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, «завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту».

Як повідомляють українські військові, впродовж доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три склади боєприпасів противника.